Via Podesti via vandali e incivili Tolti anche i cumuli di spazzatura

Dopo interventi di pulizia e riparazione, via Podesti è stata riaperta al traffico, ripristinando la normale viabilità tra corso Stamira e Capodimonte. Nonostante i danni causati da vandali e incivili, le autorità hanno prontamente intervenuto per rimuovere i cumuli di spazzatura e sistemare le criticità, consentendo di recuperare pienamente la funzionalità della strada.

Messi da parte i vandali e riparati i danni provocati dai soliti incivili, ieri via Podesti è tornata ad accogliere il traffico da corso Stamira a salire verso Capodimonte. Via anche i cumuli di spazzatura abbandonati a terra all’angolo con via Bagno. L’intervento programmato dall’amministrazione comunale doveva terminare venerdì scorso, ma stando a quanto riferito dalla polizia locale, almeno un automobilista, pur di passare attraverso le aree transennate dai lavori, aveva danneggiato il fondo dei sampietrini rendendo vano lo sforzo della ditta. Non è chiaro se, tuttavia, la polizia locale ha elementi sufficienti per perseguire il soggetto o i soggetti che avrebbero provocato il danno, spostando di quattro giorni la scadenza del termine lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Podesti, via vandali e incivili. Tolti anche i cumuli di spazzatura

