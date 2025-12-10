Via libera ai contrasti

Quotidiano.net | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Silvestro è l’occasione perfetta per sfoggiare gioielli e accessori di grande impatto. Per un look elegante e raffinato senza eccedere, è fondamentale saper bilanciare gli elementi, giocando sui contrasti. In questo articolo, scoprirai come scegliere i dettagli giusti per brillare senza sembrare un albero di Natale.

San Silvestro è una notte magica in cui è consentito sfoggiare gioielli e accessori importanti. Cosa indossare per essere eleganti evitando l’effetto ’albero di Natale’? Il segreto è giocare sui contrasti. Chi ha scelto un abito sobrio dai colori neutri, può permettersi un gioiello deluxe. Se invece il look è animato da glitter e paillettes, meglio puntare su un girocollo essenziale, una coppia di punti luce o un braccialetto che si intravede appena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

