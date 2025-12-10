Via libera ai contrasti

San Silvestro è l’occasione perfetta per sfoggiare gioielli e accessori di grande impatto. Per un look elegante e raffinato senza eccedere, è fondamentale saper bilanciare gli elementi, giocando sui contrasti. In questo articolo, scoprirai come scegliere i dettagli giusti per brillare senza sembrare un albero di Natale.

San Silvestro è una notte magica in cui è consentito sfoggiare gioielli e accessori importanti. Cosa indossare per essere eleganti evitando l’effetto ’albero di Natale’? Il segreto è giocare sui contrasti. Chi ha scelto un abito sobrio dai colori neutri, può permettersi un gioiello deluxe. Se invece il look è animato da glitter e paillettes, meglio puntare su un girocollo essenziale, una coppia di punti luce o un braccialetto che si intravede appena. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Via libera ai contrasti

Laura Proce Beauty Coworking. djtouchoffunk · RAYE with a Touch Of Funk. La magia delle schiariture a mano libera è tutta qui: movimenti fluidi, pennellate morbide e un risultato che sembra nato dal sole. Niente stacchi netti, niente contrasti eccessivi—solo l - facebook.com Vai su Facebook

Via libera ai contrasti - San Silvestro è una notte magica in cui è consentito sfoggiare gioielli e accessori importanti. Come scrive quotidiano.net