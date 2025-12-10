Via libera a otto nuove strade scolastiche | salgono a 23 le aree pedonalizzate davanti alle scuole
L’amministrazione capitolina ha approvato l’apertura di otto nuove strade scolastiche, portando a 23 le aree pedonalizzate dedicate agli studenti. Questa iniziativa mira a potenziare la sicurezza di bambini, famiglie e personale scolastico, continuando nel percorso di ampliare le zone pedonali davanti alle scuole di Roma.
Aumentare la sicurezza di studenti, famiglie e personale scolastico. È l’obiettivo che continua a guidare le richieste dei territori e l’azione dell’amministrazione capitolina, che punta ad ampliare il numero delle strade scolastiche presenti in città. Per otto quartieri romani, la trasformazione attesa si prepara ora a diventare realtà. La giunta Gualtieri ha infatti approvato i progetti di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di otto nuove strade scolastiche, portando a 23 il totale delle vie coinvolte nell’intervento in tutta Roma. Si tratta di un passo ulteriore nel percorso verso una mobilità più sicura, sostenibile e orientata ai bisogni dei più giovani. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Strade scolastiche, via libera a otto nuovi progetti
