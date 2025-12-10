Via Crispi fantastiche creature sulla facciata del palazzo | ecco come è stato realizzato il graffito

Sul palazzo di Via Crispi è apparsa una straordinaria decorazione: un graffito che raffigura i maestri Raffaello, Michelangelo e Tiziano, circondati da creature fantastiche. Questa opera, realizzata con tecniche innovative, valorizza l'arte e la storia, trasformando la facciata in un racconto visivo di grande impatto.

Lo “sgraffito” della facciata del palazzo in Via Crispi rappresenta gli artisti Raffaello, Michelangelo e Tiziano circondati da fantastiche creature. La facciata del palazzo in Via Crispi cosa rappresenta?. Lo sgraffito è un’espressione artistica che si differenzia dai semplici graffiti murari e prende le mosse dalle tecniche pittoriche più avanzate. Si tratta di una tecnica di realizzazione che aiuta sensibilmente a decorare le città, attraverso le facciate dei palazzi, donandogli uno stile spesso rinascimentale dall’eleganza indiscussa. Questo è anche il caso dello sgraffito sulla facciata di un palazzo di Via Crispi a Roma al civico 89, realizzato nel 1890, in pieno periodo risorgimentale, un’epoca che guardava alla riscoperta del rinascimento con un occhio di riguardo. 🔗 Leggi su Funweek.it

Tiktok Giusy.df ? #shorts

Video Tiktok Giusy.df ? #shorts Video Tiktok Giusy.df ? #shorts

Cerca Video Caricamento del Video...

Giovedì 27 novembre alle 19.00 all'Isttuto Francese Grenoble - via Crispi, Napoli Un'occasione per chi non l'ha ancora visto, un'altra per chi vuole rivederlo... VI ASPETTIAMO! - facebook.com Vai su Facebook

Via Crispi, fantastiche creature sulla facciata del palazzo: ecco come è stato realizzato il graffito - Lo "sgraffito" della facciata del palazzo in Via Crispi rappresenta gli artisti Raffaello, Michelangelo e Tiziano circondati da fantastiche creature. Riporta msn.com

Le ’Beate terre’ in via Crispi - Si chiama ’Beate terre (le città fantastiche)’, la mostra che sarà visitabile oggi dalle 18. Riporta lanazione.it