Via col vento è il nuovo singolo della band bresciana Branco Barracuca
Dopo aver catturato l'attenzione del pubblico, per il grande impatto emozionale dei loro concerti, presentando il secondo album “Rurale”, distribuito e promosso da Alka Record Label, da fine estate la band bresciana è nuovamente on stage con un tour di concerti nei club e circoli Italiani, in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Salernitana Faggiano | Nessuno è felice giocherei domani Puntiamo a riprenderci la vetta - Zazoom Social News
Star Flyer Clipper Royal E il viaggio in mare è un viaggio nel tempo - Zazoom Social News
BUON VENTO COMANDANTE ‘EMANUELE GIUDICE’ #VillaVieResidences ha accolto questa settimana un nuovo Comandante nel suo team Bridge. Dopo aver ricoperto in precedenza il ruolo di comandante di bordo, il comandante Emanuele Giudice condi Vai su Facebook