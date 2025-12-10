Via col vento è il nuovo singolo della band bresciana Branco Barracuca

10 dic 2025

Dopo aver catturato l'attenzione del pubblico, per il grande impatto emozionale dei loro concerti, presentando il secondo album “Rurale”, distribuito e promosso da Alka Record Label, da fine estate la band bresciana è nuovamente on stage con un tour di concerti nei club e circoli Italiani, in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

