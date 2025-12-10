Vi ammazzo tutti vi sveglierete in una tomba | 38enne minaccia i poliziotti e viene denunciato
Un uomo di 38 anni ha minacciato i poliziotti durante un controllo in via Imera, pronunciando frasi violente e intimidatorie. L'episodio si è concluso con la sua denuncia, dopo che ha urlato minacce di morte agli agenti della sezione Volanti della Questura.
“Vi ammazzo tutti”, “I poliziotti di qua si sveglieranno in una tomba perché li ammazzerò”. Queste, grosso modo, le frasi urlate agli agenti della sezione Volanti della Questura che, nelle scorse sere, in via Imera, hanno controllato un tunisino trentottenne. Parole - che sono minacce -. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
