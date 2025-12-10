Vesuvio il cinema verde del 2025 omaggia Fellini

Sbircialanotizia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Vesuvius Film Festival 2025 inaugura una nuova stagione dedicata al cinema verde, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sull’ambiente e il territorio. Omaggiando Federico Fellini, il festival invita a utilizzare il linguaggio cinematografico come strumento di sensibilizzazione e cambiamento verso uno sviluppo sostenibile.

Il Vesuvius Film Festival 2025 apre una nuova stagione con un messaggio chiaro: usare il cinema per raccontare l’ambiente, il territorio e un’idea diversa di sviluppo. Un concorso plastic free che quest’anno intreccia l’eredità di Federico Fellini con la voglia di riscatto di una Campania sempre più attenta alla sostenibilità. Un festival plastic free nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

vesuvio il cinema verde del 2025 omaggia fellini

© Sbircialanotizia.it - Vesuvio, il cinema verde del 2025 omaggia Fellini

Cinema in Verde: i 6 film in concorso che puoi vedere, gratis, all’Orto Botanico di Roma - Cinema In Verde giunge alla sua terza edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi del panorama cinematografico romano. Si legge su greenme.it