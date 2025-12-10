Vesuvio il cinema verde del 2025 omaggia Fellini
Il Vesuvius Film Festival 2025 inaugura una nuova stagione dedicata al cinema verde, con l’obiettivo di promuovere una riflessione sull’ambiente e il territorio. Omaggiando Federico Fellini, il festival invita a utilizzare il linguaggio cinematografico come strumento di sensibilizzazione e cambiamento verso uno sviluppo sostenibile.
Il Vesuvius Film Festival 2025 apre una nuova stagione con un messaggio chiaro: usare il cinema per raccontare l’ambiente, il territorio e un’idea diversa di sviluppo. Un concorso plastic free che quest’anno intreccia l’eredità di Federico Fellini con la voglia di riscatto di una Campania sempre più attenta alla sostenibilità. Un festival plastic free nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
MattinaLive. . Torna l’evento che unisce cinema e ambiente con la VI edizione del Vesuvius Film Festival, per valorizzare il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. - facebook.com Vai su Facebook
