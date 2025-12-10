Vestiti fatti a mano dall’0riente grazie a Microfund for Women

Ilgiorno.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Artigiano in Fiera presenta un viaggio globale attraverso l'artigianato, con vestiti fatti a mano dall’Oriente grazie a Microfund for Women. In nove giorni, l’evento esplora le tradizioni e le competenze di cinque continenti, offrendo un’occasione unica di scoprire l’eccellenza e la diversità delle creazioni artigianali di tutto il mondo.

È un giro del mondo in nove giorni che attraversa tutti i cinque continenti, quello che si può fare all’Artigiano in Fiera. Un giro che racconta la diversità e l’unicità dei prodotti artigianali dei popoli presenti, ma anche storie di “imprese sociali“ come quella di Microfund for Women, una delle più importanti organizzazioni di microfinanza in Giordania. Nel padiglione 7 allo stand Souk Baladna (nella foto) è possibile acquistare prodotti fatti a mano, dall’artigianato al ricamo, provenienti da tutte le province della Giordania e realizzate da Microfund for Women, fondata nel 1994, ma per la prima volta in Italia e in fiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vestiti fatti a mano dall82170riente grazie a microfund for women

© Ilgiorno.it - Vestiti fatti a mano dall’0riente grazie a Microfund for Women

Vestiti e accessori fatti a mano, ma anche eventi e laboratori: inaugura la boutique dell'arte e cucito

vestiti fatti mano dall82170rienteVestiti fatti a mano dall’0riente grazie a Microfund for Women - È un giro del mondo in nove giorni che attraversa tutti i cinque continenti, quello che si può fare... Scrive ilgiorno.it