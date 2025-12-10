Vertenza Beko sindacati in pressing sulla multinazionale Preoccupano i forni core business di Cassinetta

Vertenza Beko: sindacati e istituzioni si confrontano nuovamente sulla situazione dello stabilimento di Cassinetta di Biandronno, dove i forni rappresentano il core business dell'azienda. Preoccupazioni sulla tutela dei posti di lavoro e sul futuro produttivo portano a pressing sulla multinazionale, con incontri che mirano a trovare soluzioni condivise e garantire la stabilità occupazionale.

Cassinetta di Biandronno (Varese), 10 dicembre 2025 – Sindacati e istituzioni tornano a incontrarsi per discutere del futuro della Beko. L’appuntamento è questo pomeriggio a Villa Recalcati: la Provincia ha convocato un incontro del Tavolo di coordinamento politico territoriale per le crisi aziendali. Obiettivo: verificare lo stato di attuazione dell’accordo siglato ad aprile in sede ministeriale, con riguardo agli sviluppi di una situazione che tocca da vicino il tessuto sociale ed economico del territorio, i lavoratori e le loro famiglie. È prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzio ni: il prefetto Salvatore Pasquariello, la Provincia con il presidente Marco Magrini, le organizzazioni sindacali e l’azienda, insieme ai sindaci dei Comuni direttamente interessati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vertenza Beko, sindacati in pressing sulla multinazionale. Preoccupano i forni, core business di Cassinetta

Vertenza Beko, tavolo al Mimit. Consoli: «Monitoraggio attento, piano di investimenti certo e tutela delle produzioni locali»

“Beko, la vertenza non è finita”. Tensione tra sindacati e azienda

https://pierluigipiccini.it/beko-sindacati-la-vertenza-entra-nella-fase-piu-critica-mentre-la-reindustrializzazione-muove-i-primi-timidi-passi/ - facebook.com Vai su Facebook

Vertenza Beko, sindacati in pressing sulla multinazionale. Preoccupano i forni, core business di Cassinetta - Il presidio della Rsu in concomitanza con l’incontro in Provincia verificare lo stato di attuazione dell’accordo siglato ad aprile in sede ministeriale ... Lo riporta ilgiorno.it