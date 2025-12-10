Verso lo sciopero generale del 12 dicembre Lisa Gattini | Il Governo investe sul riarmo e taglia welfare Enti locali e sanità

In vista dello sciopero generale del 12 dicembre, Lisa Gattini denuncia le scelte del Governo, che privilegia il riarmo a discapito di welfare, enti locali e sanità. In Emilia-Romagna, un'ampia fetta di lavoratori privati vive con redditi bassi, evidenziando le crescenti disuguaglianze e le conseguenze delle politiche adottate.

