Verso lo sciopero generale del 12 dicembre Lisa Gattini | Il Governo investe sul riarmo e taglia welfare Enti locali e sanità
In vista dello sciopero generale del 12 dicembre, Lisa Gattini denuncia le scelte del Governo, che privilegia il riarmo a discapito di welfare, enti locali e sanità. In Emilia-Romagna, un'ampia fetta di lavoratori privati vive con redditi bassi, evidenziando le crescenti disuguaglianze e le conseguenze delle politiche adottate.
“In Emilia-Romagna il 40% dei lavoratori dipendenti privati hanno un reddito annuo lordo che non supera i 20 mila e di questi il 30% non supera i 15 mila. La maggior parte dei contratti sono discontinui e non hanno un valore economico alto. "Questa Manovra, a fronte di questo stato di cose, da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Verso lo sciopero del 12 dicembre Oggi, insieme agli studenti dell’UDS di Ragusa alla presenza dell’UDS nazionale, abbiamo discusso di una manovra di bilancio profondamente sbagliata e iniqua. Una riforma che non investe nell’istruzione, che no - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine ... Secondo lanazione.it
