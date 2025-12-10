Vernia o non Vernia | la comicità sbrilluccicosa di Giovanni Vernia in tour Anche a Torino
Giovanni Vernia torna in tour nel 2026 con il nuovo spettacolo “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”. Attore, conduttore e uno dei comici più amati in Italia, porterà la sua comicità brillante anche a Torino, offrendo al pubblico momenti di divertimento e allegria con il suo stile unico e coinvolgente.
Giovanni Vernia, attore, conduttore televisivo e radiofonico, comico tra i più conosciuti in Italia, sarà in tournée nel 2026 con “Vernia o non Vernia – Sbrilluccicoso Edition”, di e con Giovanni Vernia, per la regia di Giampiero Solari e Paola Galassi. Il tour parte il 5 maggio da Verona e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
