Vergine | Qui al Milan ho trovato tanta passione professionalità e competenza

10 dic 2025

Durante la festa di Natale del Settore Giovanile del Milan, Giorgio Furlani ha sottolineato la passione, professionalità e competenza all’interno del club. A seguire, ha preso parola Vincenzo Vergine, responsabile del Settore giovanile rossonero, condividendo le sue impressioni e l’esperienza nel ambiente milanista.

Dopo le parole di Giorgio Furlani, AD del Milan, alla festa di Natale del Settore Giovanile, è intervenuto anche Vincenzo Vergine: le parole del responsabile del Settore giovanile rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it





