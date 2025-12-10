Venti sindaci irpini a Roma | chiesto lo stato di emergenza idrica
Venti sindaci irpini si sono recati a Roma all'alba per chiedere interventi urgenti contro la crisi idrica nella regione. Con una mobilitazione decisa, rappresentano la preoccupazione crescente delle comunità locali di fronte a una situazione che richiede misure immediate da parte delle istituzioni nazionali.
Tempo di lettura: 2 minuti Sono venti i sindaci irpini che, alle prime luci dell’alba, hanno lasciato l’Irpinia per raggiungere Roma e chiedere al Parlamento e al Governo interventi immediati contro una crisi idrica ormai divenuta insostenibile. Una mobilitazione compatta, simbolo della frustrazione ma anche della determinazione di territori che da mesi fanno i conti con carenze d’acqua, disservizi, disagi per famiglie e imprese, e un futuro messo a rischio dall’obsolescenza delle infrastrutture. I primi cittadini intendono ottenere innanzitutto il riconoscimento formale dello stato di emergenza idrica, passo indispensabile per attivare procedure snelle e risorse straordinarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
