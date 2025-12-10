Venezuela si alza la tensione | gli Usa sequestrano una petroliera

Il 10 dicembre 2025, gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela, secondo quanto riporta Reuters. L'episodio aumenta la tensione tra i due paesi in un contesto già delicato. La decisione statunitense si inserisce in un quadro di dispute economiche e geopolitiche nella regione caraibica.

Roma, 10 dicembre 2025 – L'amministrazione Trump ha sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela: lo scrive la Reuters citando due funzionari Usa. L'operazione avviene nel contesto di un massiccio rafforzamento militare statunitense nella regione, che include una portaerei, aerei da combattimento e decine di migliaia di soldati. Le fonti hanno affermato che l'operazione è stata condotta dalla Guardia Costiera statunitense ma non hanno specificato il nome della petroliera né il luogo esatto dell'intercettazione. Il Venezuela ha esportato oltre 900.000 barili al giorno di petrolio il mese scorso, la terza media mensile più alta finora quest'anno, grazie all'importazione di nafta da parte della compagnia statale Pdvsa per diluire la sua produzione di petrolio extra pesante. 🔗 Leggi su Quotidiano.net