Venerus in concerto al Viper Theatre

Firenzetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerus torna dal vivo con il tour “SPERIAMO - IL TOUR 2026”, dopo il successo del suo album

Dopo il successo del suo ultimo album in studio "Speriamo”, seguito dalla pubblicazione del singolo “Sentire” in collaborazione con Angelina Mango, Venerus annuncia “SPERIAMO - IL TOUR 2026”, 9 esclusivi appuntamenti live nei club che partiranno il 3 aprile dall’ Afterlife di Perugia e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

venerus concerto viper theatreVenerus tour 2026: quanto dura, biglietti, date concerti e scaletta - Venerus, nome d’arte del cantante milanese Andrea Venerus, torna live con un esteso tour italiano. msn.com scrive

Venerus annuncia “Speriamo – Il tour 2026”, 9 live in Italia - (askanews) – Dopo il successo del suo ultimo album in studio “Speriamo”, seguito dalla pubblicazione del singolo “Sentire” in collaborazione con Angelina Mango, Venerus annuncia ... Da askanews.it