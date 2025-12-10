Venerus annuncia Speriamo – Il tour 2026 9 live in Italia

Venerus annuncia il suo tour “Speriamo – Il tour 2026” con nove concerti in Italia, a partire dall’Afterlife di Perugia il 3 aprile. L’evento segue il successo dell’ultimo album “Speriamo” e del singolo “Sentire” con Angelina Mango. Il tour toccherà le principali città italiane, offrendo ai fan un’esperienza live esclusiva e coinvolgente.

Milano, 10 dic. (askanews) – Dopo il successo del suo ultimo album in studio "Speriamo", seguito dalla pubblicazione del singolo "Sentire" in collaborazione con Angelina Mango, Venerus annuncia "Speriamo – Il tour 2026", 9 esclusivi appuntamenti live nei club che partiranno il 3 aprile dall'Afterlife di Perugia e toccheranno le principali città italiane. Con"Speriamo – Il tour 2026? l'artista porterà dal vivo i brani contenuti nel suo ultimo album insieme alle tracce che hanno contribuito ad affermare Venerus come una tra le penne più innovative ed espressive degli ultimi anni. Uno spettacolo immersivo che nasce come estensione naturale del disco, un viaggio dal vivo pensato per accogliere e restituire tutte le sue molteplici sfumature.