Venerdì lo sciopero generale Rossano Rossi Cgil | Mobilitazione inevitabile

Venerdì 12 dicembre, la Cgil ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore per protestare contro la legge di bilancio ritenuta ingiusta. La mobilitazione mira a sottolineare le criticità e le conseguenze della manovra economica, coinvolgendo lavoratori di diversi settori in un momento di forte tensione sociale.

FIRENZE – Per venerdì (12 dicembre) la Cgil ha indetto uno sciopero generale per l'intera giornata di lavoro per cambiare " una legge di bilancio ingiusta ". Nell'occasione, sono previste manifestazioni in ogni regione. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a quella di Firenze: concentramento in piazza Santa Maria Novella alle 9, corteo e comizi conclusivi in piazza del Carmine (prima di Landini, interverranno dal palco lavoratori e lavoratrici). Rossano Rossi segretario generale della Cgil Toscana, così commenta la decisione del sindacato: " Questa manovra è sbagliata, ingiusta e pericolosa.

Venerdì 12 dicembre si svolgerà lo sciopero generale della Cgil. A Ravenna, la mobilitazione sarà accompagnata da una manifestazione provinciale per protestare contro la manovra economica del Governo,che la Cgil ritiene "ingiusta e sbagliata".