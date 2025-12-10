Vasto si anima per Natale | luminarie e attrazioni coinvolgono grandi e piccoli FOTO
Vasto si prepara a vivere il clima natalizio con luminarie, mercatini e attrazioni che animano il centro città. Un'atmosfera magica e festosa coinvolge visitatori di tutte le età, offrendo momenti di gioia e emozioni suggestive in un contesto decorato a festa.
“Si accende il Natale vastese nella meravigliosa cornice di un centro vestito a festa, con mercatini, luminarie e attrazioni pensate per coinvolgere grandi e piccoli e donare loro suggestive emozioni”. Commentano così l’avvio delle feste natalizie vastesi il sindaco Francesco Menna e l’assessore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
