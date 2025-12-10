Var e Zwayer finiscono sotto accusa | Serve battere anche le ingiustizie

Dopo la partita tra Inter e Liverpool, l'attenzione si concentra sulle decisioni arbitrali, in particolare sul rigore assegnato dall'arbitro tedesco Felix Zwayer, richiamato dal collega Storks. Var e Zwayer finiscono sotto accusa, sollevando discussioni su come affrontare e superare le ingiustizie nel calcio.

Il focus del post-partita di Inter-Liverpool è in gran parte sul rigore concesso dal tedesco Felix Zwayer, dopo il richiamo al monitor del connazionale Storks. Una trattenuta di Bastoni a Wirtz, su cui inizialmente il direttore di gara ha lasciato correre e che ha invece portato all’assegnazione di un rigore dopo l’on-field review. A fine gara, nel salutare il direttore di gara, anche Chivu si è fatto sentire. "Fa male perdere una partita del genere. Non si può spiegare che si dia un rigore del genere, ma dobbiamo rialzare la testa", dice Mkhitaryan. "Siamo delusi e arrabbiati. Abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato qualcosa davanti per segnare - aggiunge Zielinski -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net