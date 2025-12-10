Vanzago l’oasi diventa un gioco Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida

A Vanzago, l’oasi si trasforma in un campo di gioco con FindOut Animals, un gioco da tavolo che riproduce il Bosco Wwf locale. I partecipanti sfidano amici e famiglia tra carte di animali e dadi, esplorando il bosco e scoprendo le specie che lo abitano, tra cui capriolo, riccio, tasso, fringuello e civetta.

Ci sono le carte del capriolo (simbolo dell’oasi), del riccio, il tasso, il fringuello e la civetta. È il gioco da tavolo FindOut Animals, che riproduce il Bosco Wwf di Vanzago. Divertente, semplice e veloce, si può giocare da due fino a un massimo di diciotto persone, di età compresa dai 67 anni in su. FindOut Animals trasporta i giocatori nella natura dell’oasi naturalistica del Wwf: ci sono mazzo di carte raffiguranti alcuni animali caratteristici dell’oasi e un tavolo di gioco che rappresenta un percorso dell’area protetta naturale, fra sentieri, laghi, stagni e tane. Con pedine e dado ci si muove all’interno dell’oasi cercando di incontrare più animali possibili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

