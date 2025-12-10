Vanoli Avanti uniti lottare insieme per venirne fuori

Il presidente della Fiorentina, Vanoli, sottolinea l'importanza dell'unità e della solidarietà nel momento difficile della squadra, invitando a mettere da parte le divisioni. Con un focus sul bene del club, invita a lottare insieme per superare le sfide, riconoscendo che ogni partita è fondamentale per rafforzare autostima e morale.

"Quel che conta è il bene della Fiorentina, è importante non mettersi l'uno contro l'altro" FIRENZE - "Ogni giorno è importante così come ogni partita, domani scenderemo in campo per ottenere un risultato che servirà anche per l'autostima, per il morale e per affrontare bene la successiva partita di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

