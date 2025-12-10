Vanoli Avanti uniti lottare insieme per venirne fuori

Il presidente della Fiorentina, Vanoli, sottolinea l'importanza dell'unità e della solidarietà nel momento difficile della squadra, invitando a mettere da parte le divisioni. Con un focus sul bene del club, invita a lottare insieme per superare le sfide, riconoscendo che ogni partita è fondamentale per rafforzare autostima e morale.

"Quel che conta è il bene della Fiorentina, è importante non mettersi l'uno contro l'altro" FIRENZE - "Ogni giorno è importante così come ogni partita, domani scenderemo in campo per ottenere un risultato che servirà anche per l'autostima, per il morale e per affrontare bene la successiva partita di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vanoli "Avanti uniti, lottare insieme per venirne fuori"

VOTO 0: VANOLI - Se va avanti così, a Firenze sarà ricordato come “il Pioli coi capelli”. Il pagellone del weekend (lungo) su unfairplay.it/2025/12/09/il-… #Fiorentina #SassuoloFiorentina Vai su X

Smentita la versione di Vanoli sul rigore. La Fiorentina continua ad andare avanti nell'anarchia. E a sprofondare - facebook.com Vai su Facebook

Vanoli “Avanti uniti, lottare insieme per venirne fuori” - "Ogni giorno è importante così come ogni partita, domani scenderemo in campo per ottenere un risultato che servirà anche per l'autostima, per il morale e per affrontare bene la s ... Segnala msn.com