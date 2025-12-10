Van Dijk in difficoltà quando rivede in diretta la trattenuta di Bastoni su Wirtz | Sii sincero

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una diretta, Virgil Van Dijk ha rivisto per la prima volta l'episodio della trattenuta di Bastoni su Wirtz, che ha determinato un rigore controverso per il Liverpool contro l'Inter in Champions. La scena ha suscitato discussioni e riflessioni tra i presenti, evidenziando le tensioni e le interpretazioni divergenti sulle decisioni arbitrali in campo.

Virgil Van Dijk ha rivisto per la prima volta in diretta dopo la partita la trattenuta di Bastoni su Wirtz che ha causato il tanto discusso rigore assegnato al Liverpool contro l'Inter in Champions. Il difensore dei Reds fa un'espressione che dice tutto: "Sii sincero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

van dijk difficolt224 rivedeVan Dijk in difficoltà quando rivede in diretta la trattenuta di Bastoni su Wirtz: “Sii sincero” - Virgil Van Dijk ha rivisto per la prima volta in diretta dopo la partita la trattenuta di Bastoni su Wirtz che ha causato il tanto discusso rigore assegnato ... Secondo fanpage.it