Van Dijk in difficoltà quando rivede in diretta la trattenuta di Bastoni su Wirtz | Sii sincero

Durante una diretta, Virgil Van Dijk ha rivisto per la prima volta l'episodio della trattenuta di Bastoni su Wirtz, che ha determinato un rigore controverso per il Liverpool contro l'Inter in Champions. La scena ha suscitato discussioni e riflessioni tra i presenti, evidenziando le tensioni e le interpretazioni divergenti sulle decisioni arbitrali in campo.

Virgil Van Dijk ha rivisto per la prima volta in diretta dopo la partita la trattenuta di Bastoni su Wirtz che ha causato il tanto discusso rigore assegnato al Liverpool contro l'Inter in Champions. Il difensore dei Reds fa un'espressione che dice tutto: "Sii sincero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Squadra fisicamente giù, ogni volta che li attaccavi andavano in difficoltà, ma stasera non una bella #Inter che poteva fare di più. Sul rigore finale dico solo che se si arbitra all'europea non è rigore né la mano di Van Dijk né la trattenuta di Bastoni, non c'è stata Vai su X

?Van Dijk ride guardando il rigore concesso al Liverpool e non riesce a dire che fosse rigore: "Rigore netto (ridendo). Sincero? Diciamo che l'arbitro l'ha dato. Ma per me il gol annullato era valido quindi diciamo che così alla fine si compensa". - facebook.com Vai su Facebook

Van Dijk in difficoltà quando rivede in diretta la trattenuta di Bastoni su Wirtz: “Sii sincero” - Virgil Van Dijk ha rivisto per la prima volta in diretta dopo la partita la trattenuta di Bastoni su Wirtz che ha causato il tanto discusso rigore assegnato ... Secondo fanpage.it