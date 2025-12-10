Van Dijk a Sky | Vincere a San Siro è speciale contro una grande Inter

Virgil Van Dijk commenta a Sky il successo del Liverpool contro l’Inter a San Siro, sottolineando l’importanza di vincere in un ambiente così speciale contro una grande squadra. Il capitano dei Reds analizza il match, evidenziando il rigore discusso, il ruolo decisivo di Alisson e anticipando già la prossima sfida contro il Brighton.

Inter News 24 Van Dijk a Sky, l’analisi del capitano del Liverpool dopo il successo sull’Inter tra rigore discusso, Alisson decisivo e testa già al Brighton. Il successo per 1-0 contro l’Inter a San Siro regala al Liverpool tre punti pesantissimi nella League Phase di Champions League. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Virgil Van Dijk, capitano dei Reds, che ha analizzato il momento della squadra e i singoli episodi più discussi del match. Dichiarazioni lucide, tra soddisfazione per il risultato e consapevolezza delle difficoltà attraversate dai suoi. MOMENTO DEL LIVERPOOL – «È un momento molto difficile, stiamo cercando di trovare continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com