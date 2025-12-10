Van Dijk a Sky | Vincere a San Siro è speciale contro una grande Inter
Virgil Van Dijk commenta a Sky il successo del Liverpool contro l’Inter a San Siro, sottolineando l’importanza di vincere in un ambiente così speciale contro una grande squadra. Il capitano dei Reds analizza il match, evidenziando il rigore discusso, il ruolo decisivo di Alisson e anticipando già la prossima sfida contro il Brighton.
Inter News 24 Van Dijk a Sky, l’analisi del capitano del Liverpool dopo il successo sull’Inter tra rigore discusso, Alisson decisivo e testa già al Brighton. Il successo per 1-0 contro l’Inter a San Siro regala al Liverpool tre punti pesantissimi nella League Phase di Champions League. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato Virgil Van Dijk, capitano dei Reds, che ha analizzato il momento della squadra e i singoli episodi più discussi del match. Dichiarazioni lucide, tra soddisfazione per il risultato e consapevolezza delle difficoltà attraversate dai suoi. MOMENTO DEL LIVERPOOL – «È un momento molto difficile, stiamo cercando di trovare continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Van Dijk carica il Liverpool: «Siamo una squadra fantastica e lo dimostreremo. Ma vincere tutto non sempre si può»
«Vincere questa partita significherebbe avvicinarsi alla qualificazione diretta agli ottavi, senza dover affrontare i playoff. » È con questa convinzione che l’Inter di Chivu scende in campo il 9 dicembre 2025 alle 21:00 per la sesta e ultima giornata della fase a gi - facebook.com Vai su Facebook
Liverpool, Van Dijk a Sky: "Importante vincere a Milano. Il rigore? Forse una compensazione del nostro gol annullato" - Virgil Van Dijk ai microfoni di Sky parla così al termine del match con l'Inter: "Eravamo in un momento difficile cercavamo continuità ma giocavamo contro un'ottima squadra, in forma, a Milano, è stat ... Lo riporta msn.com
La Notte nel Cuore, anticipazioni quarantaduesima puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 davidemaggio.it
Chiariello: “Ho visto un Milan in crescita. Scudetto? Duello Napoli contro Milano” pianetamilan.it
L’Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea ilgiornale.it
Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? movieplayer.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Intervista esclusiva all’eurodeputata Nikola Bartušek: troppi scandali ai vertici UE e troppi atteggiamenti ... api.follow.it