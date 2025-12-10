Van Basten durissimo attacco a Salah! Ecco cosa ha detto la leggenda rossonera tutti i dettagli

Marco van Basten, ex leggenda del Milan, ha rivolto dure parole nei confronti di Mohamed Salah, scatenando un acceso dibattito nel mondo del calcio. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, alimentando un confronto tra opinioni contrastanti sull’attuale rendimento dell’attaccante egiziano.

Dichiarazioni Choc! Marco van Basten durissimo contro Mohamed Salah: "Ha il cervello di un insetto". Critiche all'atteggiamento e alla forma del campione egiziano.