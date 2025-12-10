Valuteremo i post social degli ultimi 5 anni Trump prepara la stretta sui turisti negli Usa
Negli ultimi cinque anni, le autorità statunitensi hanno intensificato i controlli sui viaggiatori, richiedendo nuove informazioni sui loro profili social. Questa misura mira a rafforzare la sicurezza e monitorare le attività online di chi si appresta a visitare gli Stati Uniti, segnando un cambiamento significativo nelle procedure di ingresso nel paese.
Chi viaggerà negli Usa potrebbe dover fornire informazioni più dettagliate rispetto al passato, incluse le attività svolte sui social media negli ultimi cinque anni. È quanto emerge da una proposta dell'amministrazione Trump, che prevede l'introduzione di nuovi requisiti anche per i cittadini dei Paesi che partecipano al programma di esenzione dal visto, tra cui quelli dell'Unione europea, Italia compresa. Secondo il Dipartimento della Sicurezza interna, riporta il Washington Post, l'inserimento dei profili social diventerà un "elemento obbligatorio dei dati" per tutti coloro che richiederanno l'autorizzazione a entrare nel Paese tramite l'ESTA, lo strumento elettronico utilizzato per i viaggi fino a 90 giorni senza visto.
Conte | A questi ragazzi va detto solo grazie poi l’annuncio su Lobotka - Zazoom Social News
TARANTO - Il Sindaco Bitetti incontra i rappresentanti della collezione storica: “Valuteremo la richiesta di una ‘casa’ per tifosi e appassionati nello stadio rinnovato” - facebook.com Vai su Facebook