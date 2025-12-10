Valle Caudina 14 comuni uniti verso la Capitale della Cultura 2028

La Valle Caudina si unisce per concorrere a Capitale Italiana della Cultura 2028, presentando ufficialmente la candidatura di Città Caudina. Nel cuore della Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO, quattordici comuni avviano un percorso di unificazione amministrativa che punta a valorizzare il patrimonio e il futuro della regione.

Alla Reggia di Caserta, nel cuore di un luogo riconosciuto Patrimonio UNESCO, la Valle Caudina ha presentato la candidatura di Città Caudina 2028 a Capitale Italiana della Cultura, annunciando al tempo stesso l'avvio di un coraggioso percorso di unificazione amministrativa che promette di ridisegnare il futuro di quattordici comunità.

