Valle Caudina 14 comuni uniti verso la Capitale della Cultura 2028
La Valle Caudina si unisce per concorrere a Capitale Italiana della Cultura 2028, presentando ufficialmente la candidatura di Città Caudina. Nel cuore della Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO, quattordici comuni avviano un percorso di unificazione amministrativa che punta a valorizzare il patrimonio e il futuro della regione.
Alla Reggia di Caserta, nel cuore di un luogo riconosciuto Patrimonio UNESCO, la Valle Caudina ha presentato la candidatura di Città Caudina 2028 a Capitale Italiana della Cultura, annunciando al tempo stesso l’avvio di un coraggioso percorso di unificazione amministrativa che promette di ridisegnare il futuro di quattordici comunità. Una scelta che unisce Nella presentazione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
