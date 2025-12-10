Valeria Marini Pierluigi Diaco e il coraggio di dire una verità scomoda in diretta

Vanityfair.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata trasmessa il giorno dell'Immacolata, Valeria Marini ha sorpreso Pierluigi Diaco rivelando che è stato lui a cancellare la sua posta del cuore. Un momento di spontaneità che ha svelato una verità scomoda, mettendo in discussione i ruoli e i sentimenti nascosti dietro le quinte di uno show televisivo.

Durante la puntata trasmessa il giorno dell'Immacolata, la showgirl ha colto di sorpresa il conduttore spiegando che è stato quest'ultimo a cancellare la sua posta del cuore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

valeria marini pierluigi diaco e il coraggio di dire una verit224 scomoda in diretta

© Vanityfair.it - Valeria Marini, Pierluigi Diaco e il coraggio di dire una verità scomoda in diretta

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello raffica di eliminati in vista della finale chi sono i nominati Rasha e Omer si sono lasciati - Zazoom Social News

Milan sospiro di sollievo per Leao | niente lesione ma salta il Sassuolo Obiettivo Supercoppa - Zazoom Social News

valeria marini pierluigi diacoValeria Marini tagliata da Diaco in diretta Tv a BellaMà: “Contratto finito”. Lei polemizza: "Non è vero" - Scontro in diretta tra il conduttore e la showgirl a Bellamà: la chiusura della “posta stellare” accende la puntata dell'8 dicembre su Rai 2. libero.it scrive

valeria marini pierluigi diacoLite tra Pierluigi Diaco e Valeria Marini a BellaMa, "rapporto contrattuale finito" e scontro in diretta - Scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: lui annuncia la chiusura della sua rubrica, lei non la prende bene. Segnala virgilio.it