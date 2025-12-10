Valentina Diouf L’ultimo romantico viaggio La pallavolista giramondo è tornata nella sua Busto
Valentina Diouf, celebre pallavolista e viaggiatrice instancabile, torna nella sua Busto Arsizio, portando con sé un entusiasmo rinnovato. La sua presenza si rivela come un fulmine a ciel sereno, sorprendendo tutti. Un ritorno che segna un nuovo capitolo e invita a scoprire i dettagli di un viaggio romantico e sorprendente, ricco di emozioni e nuovi orizzonti.
Più che “un fiocco di neve” un fulmine a ciel sereno. What? Sì, va spiegata meglio quest’affermazione. Se però diciamo Valentina Diouf forse è tutto più chiaro. La pallavolista della Uyba tornata a casa la scorsa estate, ha maturato questo soprannome nel corso della sua carriera per i movimenti “leggeri” a discapito dei 202 cm di altezza, ed il fulmine a ciel sereno, invece, è stata quella dichiarazione di poco più di un mese fa: "Sarà la mia ultima stagione". Sicura sicura? "Sì, assolutamente sì". E allora partiamo da questo romantico ritorno, da questa Valentina 3.0 che dopo aver girato il mondo torna a casa per la sua terza parentesi, appunto, a Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Valentina Diouf torna a Busto Arsizio: un ritorno romantico per la pallavolista - Dopo aver deliziato le platee di Brasile, Corea, Polonia, Francia e Thailandia, Vale Diouf è pronta a vestire per la terza volta ...
