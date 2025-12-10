Vagnati Torino esonerato il dt | al suo posto torna Petrachi! Motivo e comunicato – FOTO
Il Torino ha ufficialmente esonerato il direttore tecnico Davide Vagnati, annunciando il suo ritorno in panchina a Petrachi. La decisione, comunicata dalla società granata, segna un cambio di rotta nella gestione tecnico-sportiva del club, con motivazioni e dettagli ufficiali che verranno illustrati nel comunicato.
Vagnati Torino, il club di Urbano Cairo ha esonerato il direttore tecnico, ecco le motivazione e il comunicato della società granata Ufficiale: il Torino ha esonerato il direttore tecnico Davide Vagnati. Al suo posto ecco Gianluca Petrachi. La nota riportata sulle piattaforme online del club di Urbano Cairo: VAGNATI TORINO, LA NOTA DEL CLUB DI . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
