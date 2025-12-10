Vagnati Torino esonerato il dt | al suo posto torna Petrachi! Motivo e comunicato – FOTO

Il Torino ha ufficialmente esonerato il direttore tecnico Davide Vagnati, annunciando il suo ritorno in panchina a Petrachi. La decisione, comunicata dalla società granata, segna un cambio di rotta nella gestione tecnico-sportiva del club, con motivazioni e dettagli ufficiali che verranno illustrati nel comunicato.

