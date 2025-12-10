Vagnati Torino esonerato il dt | al suo posto torna Petrachi! Ecco motivo e comunicato – FOTO

Calcionews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Torino FC annuncia l'esonero del direttore tecnico Vagnati, sostituito da Gianluca Petrachi. La decisione, comunicata dalla società granata, arriva inaspettata e suscita molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Di seguito, i dettagli e il comunicato ufficiale del club.

Vagnati Torino, il club di Urbano Cairo ha esonerato il direttore tecnico, ecco le motivazione e il comunicato della società granata  Un fulmine a ciel sereno squarcia il cielo di Torino. Poco dopo le 13 del pomeriggio il club granata ha reso noto – tramite un comunicato ufficiale apparso sulle colonne dei propri portali e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vagnati torino esonerato il dt al suo posto torna petrachi ecco motivo e comunicato 8211 foto

© Calcionews24.com - Vagnati Torino, esonerato il dt: al suo posto torna Petrachi! Ecco motivo e comunicato – FOTO

Vagnati esonerato dal Torino, è rivoluzione: chi è il 'nuovo' direttore sportivo - In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club granata ha annunciato l'allontanamento del dirigente e il suo sostituto: tutti i dettagli ... Riporta tuttosport.com