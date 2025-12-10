Vagnati Torino esonerato il dt | al suo posto torna Petrachi! Ecco motivo e comunicato – FOTO
Il Torino FC annuncia l'esonero del direttore tecnico Vagnati, sostituito da Gianluca Petrachi. La decisione, comunicata dalla società granata, arriva inaspettata e suscita molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Di seguito, i dettagli e il comunicato ufficiale del club.
Vagnati Torino, il club di Urbano Cairo ha esonerato il direttore tecnico, ecco le motivazione e il comunicato della società granata Un fulmine a ciel sereno squarcia il cielo di Torino. Poco dopo le 13 del pomeriggio il club granata ha reso noto – tramite un comunicato ufficiale apparso sulle colonne dei propri portali e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Torino, ufficiale l’esonero del ds #Vagnati: al suo posto ritorna #Petrachi La nota ufficiale del club granata: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 a - facebook.com Vai su Facebook
CLAMOROSO: Il @TorinoFC_1906 esonera dal ruolo di Direttore Sportivo Davide #Vagnati, al suo posto torna Gianluca #Petrachi. #Torino #TorinoFc Vai su X
Vagnati esonerato dal Torino, è rivoluzione: chi è il 'nuovo' direttore sportivo - In una nota diramata sul proprio sito ufficiale, il club granata ha annunciato l'allontanamento del dirigente e il suo sostituto: tutti i dettagli ... Riporta tuttosport.com
**Industria: Conte, '32esimo crollo in 36 mesi governo Meloni, e se non c'era Pnrr...'** iltempo.it
Gabriele Bonci, il re della pizza, in tribunale: “Accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della ... ilfattoquotidiano.it
Insonnia cronica, perché dormiamo poco e male e quanto colpisce le donne dilei.it
Campania, 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata, Sannio in controtendenza anteprima24.it
Inter Liverpool, rigore discutibile ma prestazione opaca: nerazzurri senza alibi internews24.com
Diffidati Juve Pafos: quali sono i bianconeri a rischio squalifica per il prossimo match di Champions League juventusnews24.com