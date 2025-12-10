Vagnati esonerato dal Torino fulmine a ciel sereno per i granata! Ufficiale la scelta di Cairo torna Petrachi Il comunicato

Il Torino ha annunciato l’esonero di Vagnati, una decisione inaspettata per i tifosi e il club. Il presidente Cairo ha ufficializzato il ritorno di Petrachi come nuovo dirigente, segnando un importante cambio nella gestione dei granata. La scelta ha suscitato sorpresa e attese per il futuro della squadra.

Vagnati è stato esonerato dal Torino, fulmine a ciel sereno per il club granata! Ufficiale la scelta di Cairo, torna Petrachi. La nota. Un fulmine a ciel sereno scuote l'ambiente granata nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025. Il Torino ha deciso di azzerare i vertici della propria dirigenza sportiva con una mossa drastica e immediata. Il club presieduto da Urbano Cairo ha comunicato ufficialmente l'esonero di Davide Vagnati, ponendo fine a un rapporto durato quasi sei anni, e ha contestualmente annunciato il clamoroso ritorno di Gianluca Petrachi nel ruolo di Direttore Sportivo.

