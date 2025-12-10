Vaccini svolta con l’intelligenza artificiale Rappuoli | Può identificare in tempi brevissimi i bersagli più promettenti

L'uso dell'intelligenza artificiale rivoluziona la ricerca sui vaccini, consentendo di individuare rapidamente i bersagli più promettenti. Questa innovazione promette di accelerare i processi di sviluppo e migliorare l'efficacia delle nuove formulazioni. Rappuoli sottolinea come questa tecnologia possa rappresentare una svolta decisiva nel campo della medicina preventiva.

Siena, 10 dicembre 2025 – «L' intelligenza artificiale apre nuove prospettive nella ricerca sui vaccini». Lo dice lo scienziato Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, rispetto a un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine che segna un punto di svolta nella ricerca sui vaccini contro il vaiolo delle scimmie. La novità «più significativa - si osserva in una nota di Fondazione Biotecnopolo - riguarda l'uso dell’intelligenza artificiale, impiegata per identificare in modo diretto e rapidissimo il bersaglio virale di anticorpi isolati da persone guarite o vaccinate». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vaccini, svolta con l’intelligenza artificiale. Rappuoli: “Può identificare in tempi brevissimi i bersagli più promettenti”

Vaccini, svolta con l’intelligenza artificiale. Rappuoli: “Può identificare in tempi brevissimi i bersagli più promettenti” - Parla il direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, rispetto a un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine ... Da lanazione.it

Rino Rappuoli (Fondazione Biotecnopolo di Siena): «Con l'intelligenza artificiale facciamo vaccini che prima erano impossibili» - L'intelligenza artificiale ha già rivoluzionato il mondo si scoprono, si disegnano e si scoprono dei vaccini: ora si usa per fare vaccini prima impossibili, per renderli più sicuri ed efficaci. Scrive video.corriere.it

La svolta del consigliere (presto papà): «Iniziò tutto dal Covid, non facendo più vita mondana, ho subito perso 8 chili» - facebook.com Vai su Facebook