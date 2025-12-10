Vaccini impossibili da prenotare la denuncia dei genitori di un bebè

A Campi Bisenzio, i genitori di un neonato denunciano le difficoltà nel prenotare i vaccini, che impediscono di seguire il piano vaccinale previsto. La segnalazione evidenzia problemi nel servizio di prenotazione, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle vaccinazioni pediatriche nella zona.

Firenze, 10 dicembre 2025 – La segnalazione arriva da Campi Bisenzio, dove due neo genitori denunciano un disservizio che, spiegano, “ rende impossibile seguire il piano vaccinale ” del loro bambino nato ad agosto. Luca e Irene hanno scritto questa mattina direttamente all’assessora Monia Monni chiedendo un intervento urgente sul sistema di prenotazione della Asl, che da settimane risulterebbe incapace di garantire appuntamenti in tempi adeguati. C’è posto. a Poggibonsi. “Abbiamo provato per settimane a chiamare il Cup, tralasciando i tempi infiniti di attesa telefonica, ma prenotare è praticamente impossibile”, raccontano nella lettera. 🔗 Leggi su Lanazione.it