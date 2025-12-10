Vaccini impossibili da prenotare la denuncia dei genitori di un bebè
A Campi Bisenzio, i genitori di un neonato denunciano le difficoltà nel prenotare i vaccini, che impediscono di seguire il piano vaccinale previsto. La segnalazione evidenzia problemi nel servizio di prenotazione, sollevando preoccupazioni sulla gestione delle vaccinazioni pediatriche nella zona.
Firenze, 10 dicembre 2025 – La segnalazione arriva da Campi Bisenzio, dove due neo genitori denunciano un disservizio che, spiegano, “ rende impossibile seguire il piano vaccinale ” del loro bambino nato ad agosto. Luca e Irene hanno scritto questa mattina direttamente all’assessora Monia Monni chiedendo un intervento urgente sul sistema di prenotazione della Asl, che da settimane risulterebbe incapace di garantire appuntamenti in tempi adeguati. C’è posto. a Poggibonsi. “Abbiamo provato per settimane a chiamare il Cup, tralasciando i tempi infiniti di attesa telefonica, ma prenotare è praticamente impossibile”, raccontano nella lettera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
A volte basta una bicicletta per accorciare le distanze. Anche quelle che sembrano impossibili. Nell’illustrazione firmata da Lilybris - Cecilia Roda, quella bicicletta diventa un gesto di cura: non porta solo lontano, porta vicino. Vicino alle comunità isolate. Vicin Vai su Facebook
Vaccini impossibili da prenotare, la denuncia dei genitori di un bebè - “Abbiamo provato per settimane a chiamare il Cup, tralasciando i tempi infiniti di attesa telefonica, ma prenotare è praticamente impossibile”, raccontano nella lettera. Lo riporta lanazione.it
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it