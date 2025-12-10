Vacanze di Natale 2025 | 14 offerte per partire senza andare troppo lontani

Scopri 14 offerte per le vacanze di Natale 2025, ideali per partire senza allontanarsi troppo. Dai skipass inclusi alle atmosfere natalizie autentiche, queste proposte offrono soluzioni per trascorrere le feste in Italia o nelle vicinanze, combinando comfort e tradizione per un soggiorno indimenticabile.

Skipass inclusi nelle tariffe delle camere, atmosfere natalizie come quelle di casa, e poi ancora tante idee per trascorrere le feste di Natale in Italia (o poco distante). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

