Uso di farmaci alla guida | rischiava la condanna è arrivata l’archiviazione Un precedente emblematico

Un caso emblematico a Viareggio ha portato all'archiviazione dopo che un uomo, risultato positivo alle benzodiazepine durante la guida, rischiava una condanna penale, la revoca della patente e la confisca dell’auto. La vicenda riguarda l’applicazione della legge Salvini, che prevede sanzioni severe per chi guida sotto l’effetto di farmaci, anche se assunti secondo prescrizione medica.

Viareggio, 10 dicembre 2025 – Per “la legge Salvini “ rischiava una condanna penale, la revoca della patente e confisca dell’auto, perché risultato positivo alle benzodiazepine, contenute nei farmaci assunti secondo terapia medica, mentre era al volante. La Procura di Lucca ha però archiviato il procedimento a carico dell’uomo, tutelato dall’avvocato Massimo Neri dello studio Regialex di Viareggio. E l’archiviazione rappresenta un precedente emblematico per l’interpretazione della riforma dell’articolo 187 del Codice della Strada, del 25 novembre 2024, nell’attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulle tre questioni di legittimità già sul suo tavolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it