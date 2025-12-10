Usciva solo per andare a messa L’isolamento dopo la pandemia

Giovanna Piras, 76 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento in via Magenta 19. Conosciuta per la sua riservatezza, usciva solo per andare a messa, vivendo un senso di isolamento accentuato dall’effetto della pandemia. La sua scomparsa ha suscitato attenzione e interrogativi sulla sua vita e sulle circostanze che l’hanno portata a questa tragica fine.

Una persona poco conosciuta, riservata, ormai chiusa nel suo appartamento. Questo il ritratto che emerge di Giovanna Piras, la donna di 76 anni trovata senza vita in via Magenta 19. Una strada molto trafficata, per quanto riguarda le auto. Pedoni, però, è davvero difficile vederli. E se per caso arriva qualcuno, la risposta più ricorrente è: "Non la conosco, non so chi sia". Così dice un vicino di casa, lui residente al civico 17, esattamente la proprietà a fianco. "Scopro adesso da voi cosa è successo – racconta –. Ieri sono andato via nel primo pomeriggio e sono rientrato in serata, non sapevo nulla della tragedia.

