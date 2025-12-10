Usavano veicoli intestati a persone decedute per non pagare oltre mille sanzioni

La Polizia Locale ha scoperto un metodo illecito utilizzato da alcuni individui: impiegare veicoli intestati a persone defunte per evitare il pagamento di numerose sanzioni. Attraverso mirati controlli, sono stati individuati i reali utilizzatori di due veicoli, ciascuno con oltre 500 multe accumulate, dimostrando un tentativo di eludere le norme e le conseguenze amministrative.

