Usare i 185 miliardi dei beni russi congelati? È un' operazione a rischio
L'articolo analizza le implicazioni dell’uso dei 185 miliardi di beni russi congelati, evidenziando i rischi legati a un'operazione che potrebbe essere interpretata come una confisca. Valerie Urbain, amministratrice delegata, sottolinea le criticità di una proposta che potrebbe influenzare la percezione degli investitori internazionali e la stabilità finanziaria globale.
L’amministratrice delegata Valerie Urbain: «Con l’attuale proposta, gli investitori internazionali potrebbero percepire il prestito di riparazione come una confisca». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
