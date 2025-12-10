Usanze e tradizioni della Romagna nel nuovo libro di Radames Garoia

Giovedì 11 dicembre, alle ore 20.45, appuntamento con la letteratura. Per l'occasione viene presentato il libro di Radames Garoia "Sfogliando il calendario, usanze e tradizioni di Romagna dimenticate". Seguendo la cronologia dei mesi e delle stagioni, il libro "Sfogliando il calendario" raccoglie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

“Agiamo in un certo modo a causa delle nostre tradizioni, dei nostri riti e delle nostre usanze, molte delle quali sono influenzate dalle nostre credenze. La persona conservatrice è quella che accetta il legame tra religione e credenze personali”. ? Marcello Pe Vai su X

Usanze e tradizioni dimenticate di Romagna attraverso foto, proverbi e credenze popolari: ecco il libro Radames Garoia - Radames Garoia, studioso di folklore locale e instancabile promotore culturale, ha pubblicato un nuovo libro dal titolo "Sfogliando il calendario, usanze e tradizioni di Romagna dimenticate”. forlitoday.it scrive