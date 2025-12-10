Usa Trump | Sequestrata petroliera al largo del Venezuela

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela, secondo quanto annunciato dall'ex presidente Donald Trump durante un evento alla Casa Bianca. Trump ha affermato che ulteriori dettagli sull'operazione saranno comunicati in seguito. L'episodio evidenzia le tensioni tra Washington e Caracas, mentre si susseguono le questioni legate al controllo delle risorse energetiche nella regione.

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento alla Casa Bianca, aggiungendo che ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una nave sanzionata da Washington nell’ambito delle misure punitive contro Caracas. “Come probabilmente saprete, abbiamo appena sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Una petroliera di grandi dimensioni, molto grande, la più grande mai sequestrata, in realtà”, ha detto il presidente Usa senza fornire spiegazioni sui motivi dell’azione, destinata a fare salire le tensioni con il Paese sudamericano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump: “Sequestrata petroliera al largo del Venezuela”

