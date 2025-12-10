Usa Trump annuncia l’avvio della gold card per la residenza

La Casa Bianca ha annunciato l’attivazione della “Trump Gold Card”, una nuova opzione per ottenere la residenza negli Stati Uniti. Con un investimento di un milione di dollari, questa iniziativa mira a facilitare l’accesso al visto di residenza per coloro che desiderano stabilirsi negli USA. L’annuncio rappresenta un importante sviluppo nelle politiche di immigrazione statunitensi.

Roma, 10 dic. (askanews) – La Casa Bianca annuncia l’attivazione della “Trump Gold Card”, la carta che dà la possibilità di ottenere la residenza in Usa pagando un milione di dollari. “La trump Gold Card del governo degli Stati Uniti oggi è qui! Un percorso diretto verso la cittadinanza per tutte le persone qualificate e selezionate” si legge in un post su Truth. “Che emozione! Le nostre grandi aziende americane possono finalmente trattenere i loro preziosi talenti. Il sito web sarà online tra 30 minuti!”. “È un’emozione grandissima per me e per il Paese – ha detto Trump secodo quanto riporta la Casa Bianca sui social – abbiamo appena lanciato la Trump Gold Card. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Kiev risponde al piano Usa. Trump, 'pazienza finita, duro confronto con europei' - La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano. Da ansa.it

Trump annuncia: 'Vicini ad un accordo per l'Ucraina'. Gli Usa trattano con Mosca - Gli Stati Uniti soffiano il vento dell'ottimismo sui colloqui per la pace in Ucraina: "Stiamo facendo progressi", ha proclamato il presidente alla Casa Bianca, mentre Volodymyr Zelensky ha annunciato ... ansa.it scrive

A #PingPong il giornalista e scrittore @alesallusti “È un anno che Trump annuncia un’imminente pace in Ucraina ma non è così perché Putin continua a spostare l’asticella. Un’altra incognita è il popolo ucraino al quale nessuno ha chiesto se vuole arrendersi Vai su X

Ancora una notte di raid russi sull’Ucraina: #Mosca annuncia nuovi avanzamenti sul campo. Il presidente ucraino Zelensky è a Londra per incontrare i leader della coalizione dei Volenterosi. “Zelensky mi ha deluso”, le ultime parole di Donald Trump. Domani i - facebook.com Vai su Facebook