Usa sparatoria alla Kentucky State University | un morto e un ferito Arrestato l’aggressore
Una sparatoria si è verificata alla Kentucky State University di Frankfort, nel Kentucky, causando un morto e un ferito. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra la comunità universitaria e le autorità locali.
Washington, 9 dicembre 2025 – Una persona è stata uccisa e un'altra è stata ferita in seguito a una sparatoria avvenuta alla Kentucky State University di Frankfort, nel Kentucky. Lo riferisce la Cbs. Un sospettato è stato arrestato. La persona ferita è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, ma stabili.
