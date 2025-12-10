Usa sparatoria alla Kentucky State University | un morto e un ferito Arrestato l’aggressore

Una sparatoria si è verificata alla Kentucky State University di Frankfort, nel Kentucky, causando un morto e un ferito. L'aggressore è stato arrestato dalle forze dell'ordine. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra la comunità universitaria e le autorità locali.

Washington, 9 dicembre 2025 – Una persona è stata uccisa e un'altra è stata ferita in seguito a una sparatoria avvenuta alla Kentucky State University di Frankfort, nel Kentucky. Lo riferisce la Cbs. Un sospettato è stato arrestato. La persona ferita è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche, ma stabili. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa, sparatoria alla Kentucky State University: un morto e un ferito. Arrestato l’aggressore

L’ultimo saluto del cane-poliziotto alla bara del suo padrone. L'immagine ha commosso Internet: pubblicata dai media americani è cliccatissima sui social network. Stati Uniti - L'agente di polizia Jason, 33 anni, è stato ucciso in una sparatoria in Kentucky ment - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria in California, tre bambini tra le vittime #usa #30novembre Vai su X

Usa, sparatoria alla Kentucky State University: un morto e un ferito. Arrestato l’aggressore - Washington, 9 dicembre 2025 – Una persona è stata uccisa e un'altra è stata ferita in seguito a una sparatoria avvenuta alla Kentu ... Segnala quotidiano.net