Usa sparatoria alla Kentucky State University | un morto e diversi feriti Arrestato l’aggressore

Una sparatoria si è verificata alla Kentucky State University di Frankfort, causando un morto e diversi feriti, alcuni gravissimi. L'aggressore è stato arrestato e l'incidente ha suscitato grande preoccupazione nella comunità universitaria e nella città. La dinamica e le motivazioni dell'evento sono ancora oggetto di indagine.

Washington, 9 dicembre 2025 – È di un morto e diversi feriti, tra cui uno gravissimo, il primo bilancio della sparatoria avvenuta alla Kentucky State University di Frankfort. Numeri ancora provvisori e destinati a crescere. Il dipartimento di polizia di Frankfort, nello Stato dei Kentucky, ha dichiarato di essere intervenuto per " fermare un aggressore attivo nel campus della Ksu " nel primo pomeriggio americano. Un funzionario dell'università ha riferito a media locali che una persona è morta e diverse persone sono rimaste ferite e ricoverate in ospedale. Secondo il governatore Andy Beshear, un sospettato è stato arrestato, come riferisce CBSNews.

