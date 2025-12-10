Usa media | Nuova strategia Trump prevede allontanamento Italia da Ue

Webmagazine24.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bozza della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, visionata da Defense One, suggerisce un rafforzamento della collaborazione con Italia, Austria, Polonia e Ungheria, con l’obiettivo di allontanarli dall’Unione Europea. La strategia, non ancora pubblicata dalla Casa Bianca, evidenzia un possibile cambio di approccio nelle relazioni internazionali statunitensi con alcuni paesi europei.

(Adnkronos) – Nella versione estesa della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti studiata dall'amministrazione Trump – non pubblicata dalla Casa Bianca ma visionata dalla rivista Defense One – l’Italia, insieme ad Austria, Polonia e Ungheria, viene indicata tra i Paesi con cui Washington dovrebbe "collaborare maggiormente" con l’obiettivo di "allontanarli" dall’Unione Europea.  Al . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

