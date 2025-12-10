Usa media | Nuova strategia Trump prevede allontanamento Italia da Ue
Una bozza della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, visionata da Defense One, suggerisce un rafforzamento della collaborazione con Italia, Austria, Polonia e Ungheria, con l’obiettivo di allontanarli dall’Unione Europea. La strategia, non ancora pubblicata dalla Casa Bianca, evidenzia un possibile cambio di approccio nelle relazioni internazionali statunitensi con alcuni paesi europei.
(Adnkronos) – Nella versione estesa della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti studiata dall'amministrazione Trump – non pubblicata dalla Casa Bianca ma visionata dalla rivista Defense One – l'Italia, insieme ad Austria, Polonia e Ungheria, viene indicata tra i Paesi con cui Washington dovrebbe "collaborare maggiormente" con l'obiettivo di "allontanarli" dall'Unione Europea.
