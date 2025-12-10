Usa il Dipartimento della Guerra porta Gemini di Google in trincea
Il Dipartimento della Guerra ha annunciato l'adozione di Gemini for Government di Google Cloud, segnando un passo importante nell'impiego di intelligenza artificiale avanzata nel settore governativo. Questa iniziativa rappresenta la prima capacità di frontiera ospitata su GenAI, evidenziando l'importanza crescente delle soluzioni AI nelle operazioni militari e di sicurezza nazionale.
(Adnkronos) – Il Dipartimento della Guerra ha ufficializzato l'integrazione di Gemini for Government di Google Cloud come prima capacità di intelligenza artificiale di frontiera ospitata su GenAI.mil, la nuova piattaforma su misura dell'ente. L'iniziativa rappresenta la concretizzazione operativa del mandato istituito lo scorso luglio dal Presidente Donald Trump, volto a garantire agli Stati Uniti un . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Fuori la guerra dalle università!! La FLC sostiene la scelta del dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Soldi alla conoscenza, al CCNL e non al riarmo: - facebook.com Vai su Facebook
Usa, il Dipartimento della Guerra porta Gemini di Google in trincea - Il Dipartimento della Guerra ha ufficializzato l'integrazione di Gemini for Government di Google Cloud come prima capacità di intelligenza artificiale di frontiera ospitata su GenAI. Riporta adnkronos.com
TS – Genoa, la cura De Rossi funziona justcalcio.com
Paura in strada: aereo perde quota e finisce su un'auto ilgiornale.it
Caporalato, ecco dove finiscono i "nuovi schiavi": il video choc iltempo.it
Corriere di 67 anni vittima di un incidente stradale. E’ caccia al pirata della strada. La tragedia alle 4 e ... dayitalianews.com
Roberto Benigni, stasera su Rai 1 il monologo su Pietro ildifforme.it
Juventus, sei a un bivio! L’analisi di Vaciago sul momento dei bianconeri e le prospettive future calcionews24.com