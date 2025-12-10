Usa il Dipartimento della Guerra porta Gemini di Google in trincea

Il Dipartimento della Guerra ha annunciato l'adozione di Gemini for Government di Google Cloud, segnando un passo importante nell'impiego di intelligenza artificiale avanzata nel settore governativo. Questa iniziativa rappresenta la prima capacità di frontiera ospitata su GenAI, evidenziando l'importanza crescente delle soluzioni AI nelle operazioni militari e di sicurezza nazionale.

(Adnkronos) – Il Dipartimento della Guerra ha ufficializzato l'integrazione di Gemini for Government di Google Cloud come prima capacità di intelligenza artificiale di frontiera ospitata su GenAI.mil, la nuova piattaforma su misura dell'ente. L'iniziativa rappresenta la concretizzazione operativa del mandato istituito lo scorso luglio dal Presidente Donald Trump, volto a garantire agli Stati Uniti un .

