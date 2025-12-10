Usa abbraccio di Trump ai partiti europei patriottici spacca estrema destra Ue
L'endorsement di Donald Trump ai partiti europei patriottici suscita reazioni contrastanti all’interno dell’estrema destra dell’UE. La sua presa di posizione, in linea con la Strategia di Sicurezza Nazionale, incoraggia questi gruppi a rafforzare i legami politici e a promuovere un rinnovato spirito patriottico, generando divisioni e tensioni tra le forze politiche europee.
(Adnkronos) – L'offensiva di Donald Trump contro la "decadenza" dell'attuale leadership europea provoca reazioni diverse tra partiti dell'estrema destra, quei "partiti europei patriottici", incoraggiati, recita la Strategia di Sicurezza Nazionale, a promuovere da "alleati politici in Europa" un "revival dello spirito". Un sostegno che la tedesca 'Alternativa per la Germania' (Afd) ha accolto con entusiasmo, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
A Londra l'abbraccio europeo a #Zelensky: "Non cederò terre a #Putin". #Trump: "Europa va in una brutta direzione" - facebook.com Vai su Facebook
Usa, abbraccio di Trump ai "partiti europei patriottici" spacca estrema destra Ue - L'offensiva di Donald Trump contro la "decadenza" dell'attuale leadership europea provoca reazioni diverse tra partiti dell'estrema destra, quei "partiti europei patriottici", incoraggiati, recita la ... Da adnkronos.com
Bollette della luce, ecco il bonus da 55 euro per le famiglie: a chi spetta ilgiornale.it
Sanremo 2026, le conduttrici del PrimaFestival sono Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey dilei.it
Alis e Anita, i due colossi di trasporti e logistica uniti per fare la differenza liberoquotidiano.it
Stranger Things, arriva lo spin-off su uno dei personaggi: dettagli e trama screenworld.it
Pratiche commerciali scorrette, Sky Italia multata dall’Antitrust per 4,2 milioni di euro. L’azienda: “Siamo ... cultweb.it
Sanremo: Fialdini, Delogu, Autieri, Lodigiani e Giraud verso la co- conduzione ildifforme.it