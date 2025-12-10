Us Livorno la scuola calcio si ferma | tecnici e staff ancora senza contratto

La scuola calcio dell'US Livorno si trova ancora senza contratto per tecnici e staff, nonostante i segnali positivi mostrati dalla prima squadra sotto la guida di Roberto Venturato. Mentre i risultati in campo sono migliorati significativamente, la stabilità e il futuro del settore giovanile restano incerti, evidenziando una situazione di precarietà che necessita di interventi.

Se i risultati della prima squadra, con l'arrivo in panchina di Roberto Venturato, sono sensibilmente migliorati nelle ultime settimane, con gli amaranto capaci di raccogliere otto punti nelle ultime quattro partite, altrettanto non può dirsi per la situazione all'interno del settore giovanile e.

