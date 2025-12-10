Ursula von der Leyen ottavo aumento in tre anni | dove volano le cifre del suo stipendio

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha recentemente beneficiato dell'ottavo aumento salariale in tre anni. Secondo quanto riportato da Bild, questa crescita riguarda anche altri funzionari pubblici dell'UE. L'articolo analizza le cifre e le motivazioni dietro questi incrementi, evidenziando l'impatto sulle finanze pubbliche e sulla trasparenza delle retribuzioni europee.

Su lo stipendio a chi lavora in Europa: stando a quanto rivelato da Bild, sarebbe in arrivo l’ ottavo aumento salariale in tre anni per i funzionari pubblici della Ue. Dietro ci sarebbe la necessità di adeguamento al costo della vita, una delle priorità di chi lavora nell’ambito dell'Unione. Complessivamente, quindi, il costo dei palazzi europei raggiungerà la cifra record di 12 miliardi di euro. Scendendo nel dettaglio, il salario base più basso di un euroburocrate aumenterà di quasi 110 euro al mese, arrivando a 3754 euro. Lo stipendio massimo, invece, aumenterà di circa 760 euro fino a 25. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ursula von der Leyen, ottavo aumento in tre anni: dove volano le cifre del suo stipendio

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l'approvazione del potenziale "prestito per le riparazioni" per l'Ucraina, che prevede l'utilizzo degli asset russi congelati. Secondo le stime del Fmi, Kiev avrà bisogno di 135 miliar - facebook.com Vai su Facebook

La presidente dell' #UE Ursula von der #Leyen ha presentato a Bruxelles un piano per fornire all' #Ucraina 90 miliardi di euro (0,5 miliardi) di finanziamenti in due anni, per consentirle di "guidare i negoziati di pace da una posizione di forza". Vai su X

Migranti, von Der Leyen lancia piano contro trafficanti di Europa e Africa - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen nel discorso inaugurale della seconda Conferenza dell'Alleanza Globale per la Contrasto al Traffico di ... Riporta lapresse.it