Ursula s’aumenta lo stipendio Incasserà 35.800 euro al mese
Ursula von der Leyen riceverà uno stipendio di 35.800 euro al mese, secondo quanto rivelato dalla «Bild». Nel contesto delle polemiche sulle disparità tra cittadini e funzionari europei, emerge anche il caso di incrementi salariali significativi dal 2022, alimentando il dibattito sulle politiche e le regole dell'Unione Europea.
La «Bild» svela l’ultimo scandalo di Bruxelles: i cittadini subiscono regole rigidissime e politiche demenziali, i funzionari godono di una scala mobile che dal 2022 ha portato incrementi del 22,8%. Compresi i pensionati. Non è vero che la Ue non serve a niente. E neppure che di questo passo, se non cambia qualche cosa, fila dritta verso il crac, come peraltro ha spiegato perfino Mario Draghi prima di Donald Trump. L’Unione europea serve a fare ricchi i suoi funzionari, i quali non corrono certo il pericolo di andare in bancarotta. Anzi, secondo quanto rivelato dal quotidiano tedesco Bild (di proprietà del gruppo Springer, è il giornale più venduto e letto d’Europa) anche questo Natale i burocrati di Bruxelles hanno motivo per fregarsi le mani, rallegrandosi per aver ottenuto l’ottavo aumento di stipendio in tre anni. 🔗 Leggi su Laverita.info
Ursula von der Leyen continua a parlare di “resilienza democratica”, ma ogni volta che lo fa aumenta il controllo e diminuisce la libertà. Dopo la “difesa comune” e la “riarmo economy”, ora arriva anche lo “scudo democratico”: un nuovo strumento per accentrar - facebook.com Vai su Facebook
