Uomo trovato morto in casa a Bagnoregio | Non si vedeva più al bar
Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Bagnoregio, il 9 dicembre. La scoperta è stata fatta dopo che non si vedeva più al bar, solitamente frequentato. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause del decesso.
