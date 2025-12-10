Uomo trovato morto in casa a Bagnoregio | Non si vedeva più al bar

Un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione a Bagnoregio, il 9 dicembre. La scoperta è stata fatta dopo che non si vedeva più al bar, solitamente frequentato. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i residenti, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause del decesso.

Uomo trovato morto nella propria abitazione. La tragedia è avvenuta nella giornata di martedì 9 dicembre a Bagnoregio. Vittima un 83enne. A lanciare l'allarme sono stati amici e conoscenti: non vedendolo da un paio di giorni nel bar che era solito frequentare, si sono preoccupati e hanno deciso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

